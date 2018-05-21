Два альпиниста погибли при попытке восхождения на Эверест
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Как отмечается, погибший 21 мая 35-летний японский альпинист Нобукадзу Курики несколько раз уже пытался покорить Эверест. При попытке восхождения в 2012 году он потерял почти все пальцы рук.
20 мая погиб 63-летний македонский альпинист Георгий Петков.
Детали произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на его вершину на протезах с пятой попытки.