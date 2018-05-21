Два альпиниста погибли при попытке восхождения на Эверест

Два альпиниста из Японии и Македонии погибли при попытке покорить Эверест. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на непальских чиновников.

Как отмечается, погибший 21 мая 35-летний японский альпинист Нобукадзу Курики несколько раз уже пытался покорить Эверест. При попытке восхождения в 2012 году он потерял почти все пальцы рук.

20 мая погиб 63-летний македонский альпинист Георгий Петков.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на его вершину на протезах с пятой попытки.