Непальский шерпа установил рекорд по числу восхождений на Эверест

Шерпа из Непала Ками Рита установил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест, поднявшись на высочайшую гору планеты 22 раза, сообщает Himalayan Times.

«Ведущий проводник компании Seven Summit Treks Ками Рита сотворил историю на крыше мира», — заявил Мингма Шерпа, глава компании, которая организует экспедиции на Эверест.

Накануне Ками Рита начал восхождение на вершину с девятью альпинистами из Китая, они поднялись на неё утром в среду, 16 мая.

Отмечается, что шерпа ранее покорил большинство восьмитысячников планеты.

Ками Рита опередил по числу восхождений на Эверест Апу Шерпу и Пурба Таши, которые поднялись на гору 21 раз.

Ранее сообщалось, что 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на самую высокую вершину мира на протезах с пятой попытки.