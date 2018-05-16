Непальский шерпа установил рекорд по числу восхождений на Эверест
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«Ведущий проводник компании Seven Summit Treks Ками Рита сотворил историю на крыше мира», — заявил Мингма Шерпа, глава компании, которая организует экспедиции на Эверест.
Накануне Ками Рита начал восхождение на вершину с девятью альпинистами из Китая, они поднялись на неё утром в среду, 16 мая.
Отмечается, что шерпа ранее покорил большинство восьмитысячников планеты.
Ками Рита опередил по числу восхождений на Эверест Апу Шерпу и Пурба Таши, которые поднялись на гору 21 раз.
Ранее сообщалось, что 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на самую высокую вершину мира на протезах с пятой попытки.