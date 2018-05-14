Китайский альпинист на протезах поднялся на Эверест в 70 лет
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Как сообщает «Синьхуа», Ся Бойю стал вторым альпинистом с ампутированными ногами, который сумел подняться на Эверест, и первым, кто сделал это со стороны Непала. Потерявший обе ноги новозеландец Марк Инглис поднялся на гору со стороны Тибета в 2006 году.
Отмечается, что после попытки восхождения в 1975 году, когда из-за обморожения Ся Бойю лишился обеих ног, он предпринимал ещё несколько попыток подняться на гору: в 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.
Однако попытки прошлых лет до 2018 года не увенчались успехом из-за землетрясения, лавины и плохих погодных условий.
Breaking: Chinese double amputee Xia Boyu is in the summit of Mt #Everest along with 13 other climbers. More: https://t.co/BJWaHdRl2F#Everest2018pic.twitter.com/uoiKpduOJq— Everest Today (@EverestToday) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что австралийский альпинист Стив Плейн установил рекорд скорости восхождения на высочайшие горные пики шести континентов планеты.