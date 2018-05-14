Китайский альпинист на протезах поднялся на Эверест в 70 лет

70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на самую высокую вершину мира на протезах с пятой попытки.

Как сообщает «Синьхуа», Ся Бойю стал вторым альпинистом с ампутированными ногами, который сумел подняться на Эверест, и первым, кто сделал это со стороны Непала. Потерявший обе ноги новозеландец Марк Инглис поднялся на гору со стороны Тибета в 2006 году.

Отмечается, что после попытки восхождения в 1975 году, когда из-за обморожения Ся Бойю лишился обеих ног, он предпринимал ещё несколько попыток подняться на гору: в 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

Однако попытки прошлых лет до 2018 года не увенчались успехом из-за землетрясения, лавины и плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что австралийский альпинист Стив Плейн установил рекорд скорости восхождения на высочайшие горные пики шести континентов планеты.