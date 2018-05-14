Австралийский альпинист установил рекорд скорости восхождения на семь вершин

Австралийский альпинист Стив Плейн установил рекорд скорости восхождения на семь вершин — высочайшие горные пики шести континентов планеты.

Об этом сообщает ТАСС.

На покорение всех вершин Плейну понадобилось 117 дней. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Янушу Коханьскому — 128 дней.

В программу входят Эверест (Азия), Аконкагуа (Южная Америка), Денали (Северная Америка), Килиманджаро (Африка), Эльбрус (Европа), Массив Винсон (Антарктида) и гора Косцюшко (Австралия/Океания).

Ранее сообщалось, что в Гималаях болгарский альпинист оставил палатку и пропал на высоте более 7 км.