СМИ: В Гималаях болгарский альпинист оставил палатку и пропал на высоте более 7 км

Болгарский альпинист Боян Петров пропал при восхождении на гору Шишабангма в Гималаях на территории Тибета.

Об этом пишет издание «Дневник» со ссылкой на МИД Болгарии.

Отмечается, что Тибетская ассоциация альпинистов 6 мая уведомила дипмиссию Болгарии в Пекине о том, что с 3 мая о нахождении Петрова ничего не известно.

«Члены экспедиции обнаружили пропажу Петрова, находясь на высоте около 7500 м над уровнем моря. На его поиски отправили трёх человек. Утром шестого мая на высоте около 7350 м были обнаружены его палатка и спальный мешок. Впоследствии поиски прекратили из-за плохих погодных условий», — говорится в заявлении МИД.

Шишабангма является 14-м и наименьшим по высоте восьмитысячником мира — её высота составляет 8027 м.

Ранее сообщалось, что три альпиниста погибли при сходе лавины в горах Японии.