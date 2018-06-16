В Японии более 70 человек оказались в больнице с признаками отравления
Об этом сообщает Yomiuri.
Отмечается, что пострадавшие, в числе которых есть подростки, поступили в больницу с жалобами на жар и тошноту.
Как уточняется, все госпитализированные проживали в одном и том же отеле.
Местные власти начали расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту отравления 20 жителей села в Якутии.
В мае Nation News передавал, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников.