В Японии более 70 человек оказались в больнице с признаками отравления

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В японском городе Киото медики госпитализировали 71 человека с признаками отравления.

Об этом сообщает Yomiuri.

Отмечается, что пострадавшие, в числе которых есть подростки, поступили в больницу с жалобами на жар и тошноту.

Как уточняется, все госпитализированные проживали в одном и том же отеле.

Местные власти начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту отравления 20 жителей села в Якутии.

В мае Nation News передавал, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников.

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