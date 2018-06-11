В военном институте Киева произошло массовое отравление
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«В санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту», — говорится в сообщении.
Число отравившихся курсантов не уточняется.
Организована служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в украинских Черкассах после школьной линейки госпитализировали 56 человек.
Также Nation News передавал, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников.