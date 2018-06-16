Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян, в котором говорится о вспышке геморрагической лихорадки Ласса в Нигерии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в период с 1 января по 3 июня в 21 штате страны было зарегистрировано 1982 случая, похожих на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. При этом с 28 мая по 3 июня был официально выявлен один подтверждённый случай заболевания.

Ведомство уточняет, что медики могут вскоре зарегистрировать новые случаи заболевания, так как данная болезнь ежегодно продолжается в Нигерии до конца июня.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее «ПолитЭксперт» писал, что Роспотребнадзор рассказал о странах, которые опасны для посещения и в которых зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.