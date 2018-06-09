Роспотребнадзор рассказал об опасных для посещения странах

Роспотребнадзор рассказал о странах, которые опасны для посещения и в которых зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, по данным ВОЗ, с начала мая в Республике Конго зарегистрировано 56 случаев заболевания лихорадкой Эбола.

Нежелательными для поездок также названы Либерия, Индия, Замбия, Кения, Бразилия и несколько ближневосточных государств. Там наблюдается неблагоприятная обстановка с инфекциями.

Роспотребнадзор рекомендует учитывать эти данные при планировании поездок.

Ранее ФАН сообщало, что за первую половину 2018 года сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора и центров по консультированию потребителей обработали более 185 тыс. обращений.