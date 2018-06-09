Роспотребнадзор рассказал об опасных для посещения странах
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В частности, по данным ВОЗ, с начала мая в Республике Конго зарегистрировано 56 случаев заболевания лихорадкой Эбола.
Нежелательными для поездок также названы Либерия, Индия, Замбия, Кения, Бразилия и несколько ближневосточных государств. Там наблюдается неблагоприятная обстановка с инфекциями.
Роспотребнадзор рекомендует учитывать эти данные при планировании поездок.
Ранее ФАН сообщало, что за первую половину 2018 года сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора и центров по консультированию потребителей обработали более 185 тыс. обращений.