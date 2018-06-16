СМИ: Агента ФБР вызовут в суд по делу о предвзятом отношении к Трампу в ходе расследований

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Глава юридического комитета конгресса США Боб Гудлатт намерен вызвать в суд агента ФБР Питера Стржока, который подозревается в предвзятом отношении к президенту США Дональду Трампу во время расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В январе стало известно, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Дональду Трампу агентов ведомства, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США.

Позднее в Минюсте США объявили об обнаружении пропавшей переписки, которую Трамп позднее назвал «бомбой».

В результате публикации материалов стали известны новые факты, в частности, что бывший американский лидер Барак Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которое вело ФБР во время выборов.

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