СМИ: Агента ФБР вызовут в суд по делу о предвзятом отношении к Трампу в ходе расследований
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В январе стало известно, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Дональду Трампу агентов ведомства, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США.
Позднее в Минюсте США объявили об обнаружении пропавшей переписки, которую Трамп позднее назвал «бомбой».
В результате публикации материалов стали известны новые факты, в частности, что бывший американский лидер Барак Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которое вело ФБР во время выборов.