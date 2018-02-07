СМИ: Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении Хиллари Клинтон

Бывший американский лидер Барак Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которое вело ФБР во время выборов.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на обнаруженную недавно переписку двух агентов ФБР, работавших вместе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.

По данным издания, в сообщении от 2 сентября 2016 года, касающемся расследования против Клинтон, содержится фраза: «POTUS (президент Соединённых Штатов. — RT) хочет знать всё, что мы делаем».

Также переписка указывает на то, что Обама требовал от экс-главы ФБР Джеймса Коми соответствующего доклада.

Ранее ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к президенту США Дональду Трампу агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году. Позднее в Министерстве юстиции США заявили об обнаружении пропавшей переписки.