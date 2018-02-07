СМИ: Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении Хиллари Клинтон
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на обнаруженную недавно переписку двух агентов ФБР, работавших вместе со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.
По данным издания, в сообщении от 2 сентября 2016 года, касающемся расследования против Клинтон, содержится фраза: «POTUS (президент Соединённых Штатов. — RT) хочет знать всё, что мы делаем».
Также переписка указывает на то, что Обама требовал от экс-главы ФБР Джеймса Коми соответствующего доклада.
Ранее ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к президенту США Дональду Трампу агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году. Позднее в Министерстве юстиции США заявили об обнаружении пропавшей переписки.