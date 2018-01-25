В Министерстве юстиции США заявили об обнаружении пропавшей переписки сотрудников ФБР

Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Хоровитц рассказал сенаторам Чарльзу Грассли и Рону Джонсону об обнаружении пропавшей переписки сотрудников ФБР Лизы Пейдж и Питера Стржока.

Об этом сообщает Fox News.

Хоровитц отметил, что в ведомстве смогли «использовать судебные инструменты для восстановления текстовых сообщений с устройств ФБР», при этом процесс по восстановлению данных продолжается.

Ранее в палате представителей США заявили, что в американском Минюсте и ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое действовало против Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

По данным СМИ, ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Стржока и Пейдж, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.