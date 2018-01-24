Трамп обвинил Samsung в причастности к пропаже переписки сотрудников ФБР

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Президент США Дональд Тармп обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung в причастности к пропаже более 50 тысяч сообщений из переписки сотрудников ФБР, которые критиковали американского лидера.

«Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовной парой из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Винить Samsung!» — написал президент в Twitter.

Ранее в палате представителей США заявили, что в Министерстве юстиции США и ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое действовало против Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

По данным СМИ, ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Стржока и Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.

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