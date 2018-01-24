СМИ: В Минюсте США и ФБР могло существовать «секретное сообщество» против Трампа

В Министерстве юстиции США и ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое действовало против Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года, заявил член палаты представителей Джон Ратклифф.

«Мы узнали сегодня об информации, что сразу после избрания (Трампа) в рамках Министерства юстиции и ФБР могло существовать секретное сообщество, включавшее агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж, которое работало против него», — рассказал политик телеканалу Fox News.

Отмечается, что источником соответствующей информации стала переписка отстранённого от расследования по «российскому делу» Питера Стржока и коллеги из ФБР Лизы Пейдж.

«Я не утверждаю, что это было на самом деле, но когда люди используют такие термины, они должны объяснить контекст», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что ФБР потеряло переписку двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера.

По данным СМИ, ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.