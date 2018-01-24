СМИ: В Минюсте США и ФБР могло существовать «секретное сообщество» против Трампа
«Мы узнали сегодня об информации, что сразу после избрания (Трампа) в рамках Министерства юстиции и ФБР могло существовать секретное сообщество, включавшее агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж, которое работало против него», — рассказал политик телеканалу Fox News.
Отмечается, что источником соответствующей информации стала переписка отстранённого от расследования по «российскому делу» Питера Стржока и коллеги из ФБР Лизы Пейдж.
«Я не утверждаю, что это было на самом деле, но когда люди используют такие термины, они должны объяснить контекст», — добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что ФБР потеряло переписку двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера.
По данным СМИ, ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.