Трамп прокомментировал пропажу переписки агентов ФБР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что ФБР потеряло переписку двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера.

In one of the biggest stories in a long time, the FBI now says it is missing five months worth of lovers Strzok-Page texts, perhaps 50,000, and all in prime time. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2018 г.

«Это одна из самых громких историй за долгое время, однако ФБР теперь утверждает, что не хватает переписки Стржока и Пейдж за пять месяцев, возможно, 50 тыс. сообщений», — написал глава государства в Twitter.

Ранее сообщалось, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.