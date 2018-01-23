Трамп прокомментировал пропажу переписки агентов ФБР

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что ФБР потеряло переписку двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера.

«Это одна из самых громких историй за долгое время, однако ФБР теперь утверждает, что не хватает переписки Стржока и Пейдж за пять месяцев, возможно, 50 тыс. сообщений», — написал глава государства в Twitter.

Ранее сообщалось, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу, агентов ведомства Питера Стржока и Лизы Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году.

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