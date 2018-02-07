Трамп назвал опубликованную переписку агентов ФБР «бомбой»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликованная переписка агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж является «бомбой».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Новая публикация ФБР — бомба!» — написал он.

Ранее сообщалось, что ФБР потеряло переписку, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу агентов ведомства, расследовавших «российское вмешательство» в президентские выборы в США в 2016 году. 

Позднее в Министерстве юстиции США заявили об обнаружении пропавшей переписки.

После публикации материалов стали известны новые факты, в частности, что бывший американский лидер Барак Обама желал «знать всё» о ходе расследования в отношении экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которое вело ФБР во время выборов.

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