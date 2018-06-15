В Европарламенте прокомментировали идею сделать французский главным языком ЕС

Депутат Европарламента от Франции Бруно Гольниш прокомментировал в разговоре с RT идею президента Франции Эммануэля Макрона расширить использование французского языка в пределах Евросоюза.

«В теории (у Евросоюза. — RT) нет основного языка. Я провёл неделю в Страсбурге на сессиях Европарламента: каждый высказывается на своём родном языке. И перевод идёт также на все языки — на эстонский, мальтийский, на любой. Но также верно, что в рабочих отношениях, на международных встречах, между коллегами, в личных отношениях преобладает английский язык. И нужно, чтобы французский занял по крайней мере равнозначное место», — сказал Гольниш.

По его словам, после брексита было бы «абсолютно нелогично», чтобы английский язык продолжал доминировать в политических и общественных институтах Евросоюза.

«Нужно воспользоваться возможностью, которую предоставляет брексит, для того чтобы уравновесить эти языковые вопросы. Нет никаких причин к тому, чтобы английский продолжал занимать доминирующее положение», — резюмировал евродепутат.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Эммануэль Макрон намерен вернуть «французскому былое величие» в Евросоюзе и сделать его основным языком всех структур ЕС, как это было до вступления в организацию Великобритании в 1973 году.