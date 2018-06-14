Посольство России проведёт госприём по случаю Дня России в Иерусалиме

Посольство России в Израиле впервые проведёт государственный приём по случаю Дня России в Иерусалиме. В мероприятии ожидается участие израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что перенос мероприятия из отелей Тель-Авива в историческое здание Сергиевского подворья не затрагивает чувствительной проблемы статуса Иерусалима.

Как отмечается в сообщении, Сергиевское подворье, которое было возвращено России в 2008 году, занимает уникальное место в истории российского присутствия на Святой земле.

«Решение о проведении на нём государственного приёма принято неслучайно. Подворье олицетворяет нашу культуру, традиции и является настоящим русским наделом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом», — отметили в посольстве.

Также дипломаты подчеркнули, что участок находится в Западном Иерусалиме — о его признании столицей Израиля Россия объявила в апреле 2017 года. При этом декларация была сопровождена оговоркой, что Россия рассматривает восточную часть города как столицу палестинского государства.

Ранее в МИД России заявили, что Москва готова продолжать содействовать налаживанию диалога Палестины и Израиля.