В МИД прокомментировали возможность переноса посольства России в Иерусалим

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона не намерена следовать примеру США и переносить посольство России в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Интерфакс.

«Идти вслед за теми, кто своими действиями размывает общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, мы однозначно не собираемся», — сказал Богданов, комментируя возможность переноса российского посольства в Иерусалим.

Он отметил, что Россия «рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицы государства Израиль».

Ранее в Кремле прокомментировали предстоящее открытие посольства США в Иерусалиме, которое должно состояться 14 мая.

Также о переносе своих посольств в Иерусалим объявили Гватемала и Парагвай.

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