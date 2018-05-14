В МИД прокомментировали возможность переноса посольства России в Иерусалим
«Идти вслед за теми, кто своими действиями размывает общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, мы однозначно не собираемся», — сказал Богданов, комментируя возможность переноса российского посольства в Иерусалим.
Он отметил, что Россия «рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицы государства Израиль».
Ранее в Кремле прокомментировали предстоящее открытие посольства США в Иерусалиме, которое должно состояться 14 мая.
Также о переносе своих посольств в Иерусалим объявили Гватемала и Парагвай.