В посольстве России в Британии прокомментировали упоминание дела Скрипаля странами G7

Итоговое коммюнике G7 свидетельствует о том, что Великобритания может лишь полагаться на беспочвенные обвинения в адрес России и «солидарность союзников», несмотря на отсутствие доказательств причастности России к нападению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Как и по итогам встречи министров иностранных дел стран — членов «Группы семи» в апреле, мы вновь видим беспочвенные заявления в адрес России, не основанные на каких-либо доказательствах», — рассказал представитель посольства РИА Новости.

По его словам, «в своих голословных обвинениях британские власти продолжают полагаться исключительно на союзническую «солидарность», а также не могут предложить партнёрам ничего, кроме тезиса о том, что нападению на Скрипаля и его дочь Юлию «нет другого правдоподобного объяснения», кроме ответственности России».

«Поражает, что правительство консерваторов выдвигает серьёзные обвинения против другой страны и пытается мобилизовать реакцию стран западного блока на основе одной лишь «правдоподобности», а не конкретных фактов», — добавили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что подписавшие итоговое коммюнике лидеры стран — членов G7 высказали свою позицию по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В заявлении говорилось, что участники группы «согласны с оценкой Соединённого Королевства». Как отметили в коммюнике, «очень вероятно, что Российская Федерация ответственна за атаку и не существует правдоподобных альтернативных объяснений».

31 мая в МИД России заявили, что британские власти искажают суть произошедшего в Солсбери.

Об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало известно 4 марта, инцидент произошёл в британском городе Солсбери.