Помпео назвал конечную цель саммита США и КНДР

Соединённые Штаты согласятся только на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова как итог переговорного процесса с КНДР. Такое мнение выразил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», — подчеркнул госсекретарь США.

Помпео добавил, что США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности в случае отказа от ядерного оружия.

При этом он отметил, что давление на Северную Корею будет продолжено и возрастёт, если дипломатический подход не сработает.

«Санкции останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея в полной мере не ликвидирует свои программы (разработки. — RT) оружия массового уничтожения», — пояснил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын лично ему сказал о готовности к ядерному разоружению.

Cаммит США — КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пройдёт 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в разговоре с RT рассказал о возможных результатах саммита США и КНДР.