Источник: Ким Чен Ын пригласил Трампа для переговоров в Пхеньян
Об этом сообщает «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники.
Отмечается, что приглашение содержится в письме, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал Трампу.
При этом агентство «Киодо», ссылаясь на свои источники, добавляет, что третий раунд саммита может состояться в Вашингтоне в сентябре.
Уточняется, что данный сценарий может быть реализован при условии, что нынешние переговоры окажутся успешными и будет создана дорожная карта по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее Трамп рассказал о надежде на «замечательный» итог встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.