Источник: Ким Чен Ын пригласил Трампа для переговоров в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США-КНДР в июле в Пхеньян.

Об этом сообщает «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники.

Отмечается, что приглашение содержится в письме, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал Трампу.

При этом агентство «Киодо», ссылаясь на свои источники, добавляет, что третий раунд саммита может состояться в Вашингтоне в сентябре.

Уточняется, что данный сценарий может быть реализован при условии, что нынешние переговоры окажутся успешными и будет создана дорожная карта по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее Трамп рассказал о надежде на «замечательный» итог встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.