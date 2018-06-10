Эксперт рассказал о возможных результатах саммита США и КНДР
- Reuters
По мнению эксперта, каждая из сторон попытается представить эту встречу как собственную победу.
«Для Северной Кореи сам факт, что такая встреча проходит, является большим достижением. У Кима, в принципе, имеются козыри на руках — готовое ядерное оружие с носителями. Проще говоря, есть чем торговаться. У Трампа тоже присутствует желание каких-то прорывов достичь. Он идёт на встречу с Кимом, пытаясь показать, что готов к сильным и нестандартным ходам. Но по факту вряд ли что-то субстантивное из этого выйдет», — сказал он.
По словам Тимофеева, ожидать серьёзных прорывов в виде достижения соглашений по денуклеаризации КНДР всего лишь за один раунд переговоров не стоит. Эксперт также не исключил возможности, что лидеры двух стран и вовсе «останутся при своих».
«На самом деле у американцев позиции хуже, чем у северокорейцев. Силу они применить не могут — это очень дорого и большие риски. Санкции — и односторонние американские, и ООН — болезненны для Пхеньяна, но имеют ограниченное влияние. Кроме того, есть фактор Китая. Сейчас Пекин придерживается санкционного режима, но может и начать смотреть сквозь пальцы... Если Ким Чен Ын покажет, что реально сделал какие-то уступки касательно прекращения испытаний, китайцы могут это использовать для того, чтобы так или иначе какие-то каналы экономического сотрудничества возобновить или поставить вопрос об этом в Совбезе ООН. Таким образом, Ким выигрывает», — подытожил Тимофеев.
10 июня президент США и глава КНДР прибыли в Сингапур на саммит.
Ранее в Белом доме заявили, что встреча двух лидеров начнётся 12 июня в 09:00 (04:00 мск).