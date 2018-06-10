Эксперт рассказал о возможных результатах саммита США и КНДР

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в разговоре с RT прокомментировал прибытие в Сингапур, где 12 июня должен состояться саммит США — КНДР, американского лидера Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По мнению эксперта, каждая из сторон попытается представить эту встречу как собственную победу.

«Для Северной Кореи сам факт, что такая встреча проходит, является большим достижением. У Кима, в принципе, имеются козыри на руках — готовое ядерное оружие с носителями. Проще говоря, есть чем торговаться. У Трампа тоже присутствует желание каких-то прорывов достичь. Он идёт на встречу с Кимом, пытаясь показать, что готов к сильным и нестандартным ходам. Но по факту вряд ли что-то субстантивное из этого выйдет», — сказал он.

По словам Тимофеева, ожидать серьёзных прорывов в виде достижения соглашений по денуклеаризации КНДР всего лишь за один раунд переговоров не стоит. Эксперт также не исключил возможности, что лидеры двух стран и вовсе «останутся при своих».

«На самом деле у американцев позиции хуже, чем у северокорейцев. Силу они применить не могут — это очень дорого и большие риски. Санкции — и односторонние американские, и ООН — болезненны для Пхеньяна, но имеют ограниченное влияние. Кроме того, есть фактор Китая. Сейчас Пекин придерживается санкционного режима, но может и начать смотреть сквозь пальцы... Если Ким Чен Ын покажет, что реально сделал какие-то уступки касательно прекращения испытаний, китайцы могут это использовать для того, чтобы так или иначе какие-то каналы экономического сотрудничества возобновить или поставить вопрос об этом в Совбезе ООН. Таким образом, Ким выигрывает», — подытожил Тимофеев.

10 июня президент США и глава КНДР прибыли в Сингапур на саммит.

Ранее в Белом доме заявили, что встреча двух лидеров начнётся 12 июня в 09:00 (04:00 мск).