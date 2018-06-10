В Сингапуре усилили меры безопасности из-за встречи Трампа и Ким Чен Ына
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- Reuters
Агентство отмечает, что под особой охраной полиции находится отель Capella на острове Сентоса, в котором будет проходить саммит.
Также полиция усилила меры безопасности в гостиницах Shangri-La и St. Regis, в которых будут проживать Трамп и Ким Чен Ын.
В район стянули дополнительные силы полиции. Здесь возвели ограждения и проводят специальные досмотры.
Отмечается, что такие меры предприняты для «предотвращения любых непредвиденных ситуаций».
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл к гостинице в сопровождении мотоциклистов.