В Сингапуре усилили меры безопасности из-за встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре были усилены меры безопасности в связи с предстоящим саммитом США — КНДР, в ходе которого встретятся лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Об этом информирует Yonhap.

Агентство отмечает, что под особой охраной полиции находится отель Capella на острове Сентоса, в котором будет проходить саммит.

Также полиция усилила меры безопасности в гостиницах Shangri-La и St. Regis, в которых будут проживать Трамп и Ким Чен Ын.

В район стянули дополнительные силы полиции. Здесь возвели ограждения и проводят специальные досмотры.

Отмечается, что такие меры предприняты для «предотвращения любых непредвиденных ситуаций».

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл к гостинице в сопровождении мотоциклистов.