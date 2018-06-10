Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Сингапур, где проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в своём Twitter опубликовал фотографию, на которой запечатлено его рукопожатие с северокорейским лидером.

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — заявил он.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Издание Straits Times опубликовало снимки, на которых запечатлён кортеж Ким Чен Ына, выезжающий из аэропорта Сингапура.

Ранее стало известно, что в Сингапуре приземлился самолёт КНДР Ил-76, который, предположительно, доставил личные автомобили северокорейского лидера Ким Чен Ына.