СМИ: Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ресурс, занимающий отслеживанием воздушных рейсов.
По данным агентства, самолёт авиакомпании Air China вылетел из Пхеньяна в 08:30 по местному времени (02:30 мск).
Официального подтверждения того, что на борту действительно находится именно Ким Чен Ын — в настоящий момент нет.
Ранее глава Министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан заявил, что в городе-государстве всё готово для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.