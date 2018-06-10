СМИ: Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур, где планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ресурс, занимающий отслеживанием воздушных рейсов.

По данным агентства, самолёт авиакомпании Air China вылетел из Пхеньяна в 08:30 по местному времени (02:30 мск).

Официального подтверждения того, что на борту действительно находится именно Ким Чен Ын — в настоящий момент нет.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан заявил, что в городе-государстве всё готово для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.