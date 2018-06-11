Лидер КНДР поблагодарил премьера Сингапура за организацию переговоров саммита

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луну за организацию саммита США-КНДР.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я бы хотел от лица правительства и граждан КНДР от всей души поприветствовать правительство и граждан Сингапура и передать им мои наилучшие пожелания», — заявил глава КНДР.

По словам северокорейского лидера, он испытывает «глубокую благодарность» за содействие в организации «исторического саммита КНДР-США» и предоставление всех условий для переговоров.

Отмечается, что Ким Чен Ын также лично расписался в гостевой книге при встрече с премьером Сингапура.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня должен состояться саммит США — КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.