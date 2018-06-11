Дочь посла США в России извинилась за то, что назвала Трампа диктатором
Об этом сообщает The Hill.
Позднее сама Эбби Хантсман на своей странице в Twitter подтвердила факт оговорки и добавила, что извиняется за произошедшее.
Уточняется, что данную ошибку она допустила, когда комментировала прибытие Трампа в Сингапур, где должна пройти его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.
«Эта встреча двух диктаторов, то, что мы видим прямо сейчас, — это история», — сказала она.
Уточняется, что присутствовавшие в студии люди в этот момент никак не отреагировали на оговорку ведущей.
Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня должен состояться саммит США — КНДР.