Дочь посла США в России извинилась за то, что назвала Трампа диктатором

Эбби Хантсман, ведущая американского телеканала Fox News и дочь посла США в России Джона Хантсмана, извинилась за то, что случайно во время эфира назвала американского лидера Дональда Трампа диктатором.

Об этом сообщает The Hill.

Позднее сама Эбби Хантсман на своей странице в Twitter подтвердила факт оговорки и добавила, что извиняется за произошедшее.

Уточняется, что данную ошибку она допустила, когда комментировала прибытие Трампа в Сингапур, где должна пройти его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Эта встреча двух диктаторов, то, что мы видим прямо сейчас, — это история», — сказала она.

Уточняется, что присутствовавшие в студии люди в этот момент никак не отреагировали на оговорку ведущей.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня должен состояться саммит США — КНДР.