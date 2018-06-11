Северокорейские СМИ рассказали о главных темах переговоров Ким Чен Ына и Трампа

Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало о главных темах переговоров главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что лидеры обсудят «постоянный и прочный механизм поддержания мира» на Корейском полуострове и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как пишет Sky News со ссылкой на северокорейское агентство, главу КНДР в поездке сопровождают его сестра Ким Ё Чжон, министр иностранных дел страны Ли Ён Хо и министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур, где 12 июня должен состояться саммит США — КНДР.

10 июня президент США рассказал о надежде на «замечательный» итог встречи с Ким Чен Ыном.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.