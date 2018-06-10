Пятизвёздочные отели, орхидеи и бегущие охранники: Ким Чен Ын и Трамп прибыли в Сингапур для участия в переговорах

В Сингапур для участия в саммите США — КНДР прибыли президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын. Островное государство приняло в связи с визитом высокопоставленных гостей беспрецедентные меры безопасности. Лидер Северной Кореи привёз с собой и личную охрану — агенты в штатском бегом сопровождали его Maybach по пути в отель St. Regis, в котором будет проживать делегация КНДР. Ким Чен Ын уже встретился с премьер-министром Сингапура, оценившим проведение саммита в $20 млн. Между тем эксперты считают, что по итогам переговоров не стоит ожидать прорыва в разрешении кризиса на Корейском полуострове.

В воскресенье, 10 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыли в Сингапур с разницей в шесть часов для участия в саммите США — КНДР, намеченного на 12 июня.

Самолёт авиакомпании Air China, на борту которого находился северокорейский лидер, приземлился в аэропорту Чанги, в 14:35 по местному времени (9:35 мск). Главу КНДР встречал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал он в Twitter.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

По данным издания Straits Times, в Сингапур прибыли три самолёта северокорейской делегации. На двух других — Ил-76 и Ил-62 — были доставлены личные вещи, продукты и автомобили. Кроме того, предполагается, что в Сингапур также прибыла младшая сестра лидера КНДР — Ким Ё Чжон.

Проведение саммита привело к усилению мер безопасности в городе-государстве. Как заявил министр внутренних дел и юстиции Касивишванатан Шанмугам, из соображений безопасности в Сингапур не допустили по меньшей мере четырёх человек. Он также добавил, что охрану саммита будут обеспечивать 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что согласно данным СМИ, безопасность мероприятия будет обеспечивать элитный отряд полиции Сингапура — непальские гуркхи. Им предстоит охранять лидеров, а также следить за порядком возле отеля Capella, где состоится встреча, а также гостиниц Shangri-La и St. Regis, в которых будут размещаться делегации.

Между тем сингапурская полиция предупредила местных жителей о перекрытиях автомобильных дорог в связи с подготовкой к мероприятию. К настоящему моменту уже закрыты подъездные магистрали к гостинице, в которой остановился Ким Чен Ын.

За кортежем северокорейского лидера, состоящего из более 30 машин, наблюдали и местные жители, и представители СМИ. При этом лимузин Maybach, в котором находился северокорейский лидер, прибыл к фойе St. Regis в сопровождении бегущих рядом с автомобилем охранников.

Вскоре северокорейский лидер направился в государственную резиденцию «Истана», где встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Глава кабмина сообщил, что затраты на проведение переговоров составили порядка $20 млн. По его словам, это вклад государства в региональную стабильность.

«Весь мир сфокусирован на историческом саммите между КНДР и США благодаря вашим искренним усилиям. Я хотел бы поблагодарить вас за это», — обратился Ким Чен Ын к сингапурскому премьеру.

Как сообщили в МИД Сингапура, лидеры обсудили отношения между странами, а также ситуацию на Корейском полуострове. Добавим, что 11 июня у Ли Сяньлуня ожидается аналогичная приветственная встреча с Дональдом Трампом, который прибыл в Сингапур спустя шесть часов после Ким Чен Ына. По словам американского президента, для него участие в переговорах сравнимо с «миссией мира».

В СМИ также появилась информация, что президент США и глава КНДР могут принять участие в церемонии посадки орхидей в Сингапурском ботаническом саду. Отметим, что этот цветок — национальный символ города-государства. При этом растения могут быть посажены и без участия Трампа и Ким Чен Ына — в знак мира и процветания.

Кроме того, правительственная компания Singapore Mint сообщила о выпуске памятных монет трёх видов — из золота, серебра и цинка. В организации подчеркнули, что таким образом будет увековечен «важный шаг по направлению к миру» и отмечена роль Сингапура «как нейтральной принимающей стороны, экономических и охраняющих ворот между Востоком и Западом».

Другие «участники саммита»

Свой вклад в налаживание отношений между двумя государствами также намерен внести бывший баскетболист и звезда НБА Деннис Родман, который неоднократно посещал КНДР и встречался с Ким Чен Ыном. В прошлом году он передал северокорейскому лидеру книгу Трампа «Искусство сделки».

«Надеюсь, все дочитают эту книгу до исторического саммита 12 июня. Величайший переговорщик всех времён Дональд Трамп готов продемонстрировать всем, как это делается», — написал он в Twitter.

Как сообщает The New York Post, 57-летний американец может разрядить обстановку перед саммитом, взяв на себя роль посла доброй воли.

Ранее на этой неделе в Сингапур также прибыли двойники Трампа и Ким Чен Ына — Деннис Алан и Говард Икс. Их целью стало проведение собственного «настоящего» саммита. При этом Икс в Facebook сообщал, что его задерживали сотрудники иммиграционной службы, которые провели обыск и допрос. При этом ему дали совет не приближаться к местам, связанным с предстоящими переговорами на высшем уровне.

Reuters

«Представить встречу как победу»

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в разговоре с RT заявил, что не верит в позитивный исход встречи лидеров США и КНДР. При этом после саммита обе стороны, по его словам, будут заявлять о собственных успехах.

«Каждая сторона попытается представить эту встречу как собственную победу. Для Северной Кореи сам факт, что она проходит, является большим достижением. У Кима в принципе имеются козыри на руках — готовое ядерное оружие с носителями. У Трампа тоже присутствует желание достичь каких-то прорывов. Он идёт на встречу с Кимом, пытаясь показать, что готов к сильным и нестандартным ходам. Но по факту вряд ли что-то целостное из этого выйдет, например, какие-то договорённости», — полагает аналитик.

По мнению эксперта, позиция Пхеньяна может говорить о том, что в КНДР уже провели все необходимые испытания, и страна теперь располагает ядерным оружием. Тимофеев добавил, что в вопросе отношений США и Северной Кореи также есть фактор Китая, который выступает главным гарантом экономической безопасности КНДР.

«Видимо, дальше в испытаниях просто нет нужды. Если Ким Чен Ын покажет, что реально сделал какие-то уступки касательно прекращения испытаний, китайцы могут это использовать для того, чтобы под каким-либо углом возобновить экономическое сотрудничество или поставить в Совбезе ООН вопрос облегчения санкций. Сейчас они очень жёсткие, северокорейцы справляются с ними, но всё равно они вредят экономике страны», — пояснил Тимофеев.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин также выразил сомнения в успешном исходе саммита.

«Не факт, что будут достигнуты какие-то результаты. Не стоит полагать, что эта встреча подведёт черту под эскалацией напряжённости на Корейском полуострове. Сомневаюсь, что будет решён вопрос денуклеаризации. Успехом можно будет считать отказ Пхеньяна от программы по баллистическим ракетам, которые могут долетать до территории США. Американцы в первую очередь беспокоятся за себя, а не за союзников в регионе – Южную Корею и Японию. Особых надежд испытывать не надо, поскольку саммит будет проходить в атмосфере большой нервозности», — подчеркнул он.