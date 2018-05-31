«Дворец Кима»: RT побывал в резиденции лидера КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На эту встречу удалось попасть корреспонденту RT Илье Петренко, который поделился своими впечатлениями от поездки в одну из самых закрытых столиц мира. О подготовке к съёмкам во Дворце съездов Мансудэ и резиденции Ким Чен Ына, встрече с сестрой северокорейского лидера и работе рядом с высшим руководителем КНДР — в материале RT.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом, в ходе которого он провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и своим коллегой Ли Ён Хо. Корреспонденту RT Илье Петренко удалось побывать в Дворце съездов Мансудэ — здании на холме Мансу, где заседает Верховное народное собрание КНДР и проводится большинство встреч на высшем уровне, а также в резиденции Ким Чен Ына.

До самого последнего момента предполагалось, что на «главную встречу» (а только так называли переговоры Ким Чен Ына и Сергея Лаврова) вообще не попадут журналисты, но МИД неожиданно сообщил: несколько человек попадут в зал.

«Сначала журналистов привезли в роскошную по меркам Пхеньяна гостиницу и устроили там досмотр. Если честно, я ожидал, что он будет более жёстким, но все средства связи — в том числе, конечно, телефоны — у нас отобрали. Ещё через несколько минут мы с личным оператором и фотографом Сергея Викторовича оказались в тесном микроавтобусе. В автомобиле было пять человек. Нас повезли по городу вслед за чёрным Mercedes», — рассказал журналист.

Он добавил, что никто не понимал, куда именно едет микроавтобус, причём водитель кореец не говорил ни по-русски, ни по-английски.

«Чем дольше длилось наше путешествие, тем меньше на улицах оставалось машин и людей. В какой-то момент они просто исчезли. Логично было предположить: «Мы действительно едем во дворец Кима!» — отметил Петренко.

Журналистов не сопровождали ни машины с мигалками, ни какой-либо другой спецтранспорт. «Внезапно по правую руку открылся вид на большое здание с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Мы поняли: это оно! Но наш Mercedes проехал мимо, и мы остановились ещё через пару минут. Вокруг не было ни души, я приметил только двух военных на шоссе вдалеке», — добавил корреспондент.

По его словам, примерно через десять минут автомобиль снова тронулся. По всей видимости, микроавтобус объехал огромную территорию резиденции северокорейского лидера и прибыл туда через боковой въезд.

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«Ким ведёт себя скромно, но по-хозяйски»

«Нас никто не тормозил, не проверял дополнительно — это было удивительно. Наша группа вышла около здания, похожего на виллу, окружённую фонтанами. Кореец в пиджаке из Mercedes пригласил нас к входу — это были большие деревянные двери. Вдруг они чуть приоткрылись, и показалось женское лицо. Кореец в пиджаке раскланялся. И тут до меня дошло, что это была сестра Кима — я вспомнил её ещё с Олимпиады», — отметил Петренко.

По его словам, женщина была одета в серый костюм с юбкой и «суетилась у двери, как хозяйка».

«Сомнений не оставалось: вот прямо сюда сейчас подъедет Сергей Викторович и за дверями его ждёт Великий Вождь. Я поздоровался с сестрой Кима по-английски, она мило улыбнулась и бросила мне издалека: «Хеллоу», — рассказал корреспондент.

Через несколько минут вдалеке показался кортеж главы МИД России — и двери открылись. За ними стоял сам Ким Чен Ын. Поздоровавшись с северокорейским лидером, журналисты «бросились» внутрь здания, где уже стояли корейские «личники», — чтобы снимать рукопожатие.

«Заходит Лавров. Ким его ниже на голову, если не больше. Корейский лидер почему-то очень загорелый, в отличие от совершенно бледной сестры. На руке у него модные чёрные часы (я не сумел разглядеть какие именно). Звучат приветствия. Лавров и Ким общаются через личного переводчика корейского лидера. Ким спрашивает: «Где ваша делегация?» И тут уже вся команда Лаврова встаёт для фотографии с вождём», — добавил Петренко.

«Ким ведёт себя скромно, но по-хозяйски. Я бы не сказал, что он выглядит, как человек, полностью потерявший связь с реальностью», — подчеркнул журналист.

«Сестра Кима помогает брату в нюансах, показывает, куда лучше встать для фотографирования. Мы перемещается в длинный коридор, а затем и в зал переговоров. Ким без помощников усаживается по правую сторону — с ним только переводчица. Вся российская делегация садится напротив. Ким уточняет, что это третий визит Сергея Лаврова в КНДР — Лавров отмечает, что Пхеньян хорошеет», — рассказал корреспондент RT.

«Больше мешает не охрана, а фотографы и операторы»

«Я ещё раз смотрю на стол: «Это же переговоры семь на один». Ким интересуется здоровьем Путина. Нам дают снимать первые несколько минут переговоров почти без ограничений. Как это ни странно, больше мешает не охрана, а фотографы и операторы с корейской стороны», — отметил Петренко.

По его словам, после протокольной съёмки сестра северокорейского лидера дала сигнал прессе удалиться, после чего журналистов вежливо проводили в соседнюю комнату. Там осталась только российская группа и охранник Лаврова, который и подтвердил, что журналисты находятся в резиденции Ким Чен Ына.

Спустя примерно час россиян вернули в коридор, откуда сестра северокорейского лидера периодически заглядывала в зал через приоткрытые двери. Напротив дверей была разложена Палехская шкатулка, которую Лавров позднее подарил лидеру КНДР.

«Я поинтересовался у единственного местного охранника, который нам сказал хоть пару слов на английском, можно ли к ней подойти. После совещания с, очевидно, более старшими охранниками и с сестрой Кима, нам разрешили ещё немного поснимать в коридоре, в том числе шкатулку», — рассказал корреспондент RT.

По его словам, после того, как глава российского МИД подарил шкатулку со словами «Там есть даже ключик — запирать ваши секретные вещи», Лавров и Ким тепло попрощались.

«Корейский лидер сказал, что не мог не выделить время в своем плотном расписании для такого важного гостя, как Лавров. Сергей Викторович пожал руку Киму и сказал: «Приезжайте». Нас буквально погнали в кортеж, и мы рванули в аэропорт», — отметил журналист.