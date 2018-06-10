Пенс заявил, что Трамп «всю свою жизнь готовился» к переговорам с КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп «всю свою жизнь готовился» к переговорам с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Fox News.

«Сейчас грядёт исторический саммит между президентом США и главой КНДР Ким Чен Ыном. Как заявил Трамп на этой неделе, он с уверенностью готовился к этой встрече. Правда состоит в том, что он готовился к этому всю свою жизнь», — сказал он.

.@VP on North Korea summit: "We will not repeat the mistakes of the past." pic.twitter.com/vkdzKjHLD1 — Fox News (@FoxNews) 9 июня 2018 г.

Пенс также добавил, что Трамп верит в то, что лидер Северной Кореи собирается сделать нечто великое для своего народа.

Ранее президент США рассказал о надежде на «замечательный» итог встречи с Ким Чен Ыном.

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