Помпео заявил о серьёзном подходе США и КНДР к предстоящему саммиту
Об этом сообщает CBS.
«Тот факт, что наши лидеры сядут за стол переговоров, показывает, что обе стороны воспринимают это чрезвычайно серьёзно», — отметил он, добавив, что приложенные двумя сторонами усилия дают надежду на успешный итог предстоящей встречи.
Sec. Pompeo: "The fact that our two leaders are coming to the table shows the two sides are very serious...our efforts give us hope we can find real success where past efforts have fallen short" https://t.co/VlaFBVpuvopic.twitter.com/azsYpAGl5r— CBS News (@CBSNews) 7 июня 2018 г.
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