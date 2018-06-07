Помпео заявил о серьёзном подходе США и КНДР к предстоящему саммиту

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская и северокорейская стороны серьёзно относятся к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Об этом сообщает CBS.

«Тот факт, что наши лидеры сядут за стол переговоров, показывает, что обе стороны воспринимают это чрезвычайно серьёзно», — отметил он, добавив, что приложенные двумя сторонами усилия дают надежду на успешный итог предстоящей встречи.

Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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