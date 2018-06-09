Трамп ответил на вопрос про Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе итоговой пресс-конференции после саммита «Большой семёрки» прокомментировал обстоятельства исключения России из G8 после присоединения Крыма.

«Знаете, Обама может много что говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, я бы повёл себя по-другому», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что возвращение России в группу станет позитивным событием для всего мира. По его словам, данный вопрос обсуждался на прошедшем саммите.

8 июня Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7. Его идею поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что условия для возвращения России в этот формат пока не достигнуты.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.