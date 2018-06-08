Столтенберг заявил, что история с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ.

«Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и быть использован для подпитки пропаганды», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что свободная и независимая пресса важна для демократии.

Ранее сообщалось, что Комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом, в котором призвал его провести пресс-конференцию по ситуации с Бабченко.