Столтенберг заявил, что история с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ.
Столтенберг заявил, что история с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ
  • © Reuters

«Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и быть использован для подпитки пропаганды», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что свободная и независимая пресса важна для демократии.

Ранее сообщалось, что Комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом, в котором призвал его провести пресс-конференцию по ситуации с Бабченко.

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