Захарова считает Бабченко жертвой СБУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает журналиста Аркадия Бабченко жертвой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Захарова считает Бабченко жертвой СБУ
  • Reuters

«Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко. Такого человека — журналиста Бабченко — больше нет. Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьёзно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова», — сказала Захарова.

Ранее депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Юрий Павленко заявил, что спецоперация СБУ по инсценировке убийства Бабченко «опозорила» главу украинского МИД Павла Климкина.

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