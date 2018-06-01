В Раде назвали унизительным отчёт генпрокурора Украины и главы СБУ перед послами G7

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Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что отчёт генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака перед послами стран G7 о спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко унижает Киев. Об этом он написал в своём Facebook.

«Подобные «отчёты», как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления», — заявил Мосийчук. 

Он добавил, что Украина «должна спросить у этих иностранцев», почему их страны не соблюдают гарантии, данные Киеву в рамках Будапештского меморандума.

«Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана», — написал депутат.

Ранее Луценко и Грицак сообщили послам стран G7 о спецоперации с Бабченко.

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