В Раде назвали унизительным отчёт генпрокурора Украины и главы СБУ перед послами G7
«Подобные «отчёты», как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления», — заявил Мосийчук.
Он добавил, что Украина «должна спросить у этих иностранцев», почему их страны не соблюдают гарантии, данные Киеву в рамках Будапештского меморандума.
«Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана», — написал депутат.
Ранее Луценко и Грицак сообщили послам стран G7 о спецоперации с Бабченко.