Комитет защиты журналистов призвал Порошенко ответить на вопросы по «убийству» Бабченко

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Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвала его провести пресс-конференцию по ситуации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Комитет защиты журналистов призвал Порошенко ответить на вопросы по «убийству» Бабченко
  • Аркадий Бабченко
  • © Valentyn Ogirenko / Reuters

«Мы призываем вас как можно скорее провести пресс-конференцию с участием соответствующих украинских официальных лиц и ответить на все возникшие вопросы», — говорится в письме.

Как отмечается, комитет обеспокоен возможными последствиями действий СБУ в данной ситуации для свободы средств массовой информации.

Кроме того, Киев призвали ответить, почему ответственность за подготовку покушения на Бабченко возложили на российские спецслужбы ещё до завершения расследования. 

Ранее Порошенко прокомментировал негативную реакцию на операцию СБУ по инсценировке убийства Бабченко.

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