В Роскомнадзоре пообещали зеркальные меры в случае ограничения деятельности RT в Британии

Действия по ограничению деятельности телеканала RT в Соединённом Королевстве будут иметь зеркальные последствия для британских СМИ, которые работают на территории России. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Открытие новых расследований на предмет объективности подачи материалов в новостных программах канала свидетельствует о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события», — цитирует его РИА Новости.

Субботин добавил, что ведомство продолжает следить за ситуацией, связанной с «чрезмерным вниманием» британского регулятора Ofcom к RT.

Ранее в Госдуме пообещали проследить за событиями вокруг RT в Великобритании в связи с открытием британским медиарегулятором Ofcom трёх новых расследований в отношении телеканала.

21 мая Ofcom заявил, что начал три новых расследования в отношении RT.