В Роскомнадзоре пообещали зеркальные меры в случае ограничения деятельности RT в Британии

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Действия по ограничению деятельности телеканала RT в Соединённом Королевстве будут иметь зеркальные последствия для британских СМИ, которые работают на территории России. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
В Роскомнадзоре пообещали зеркальные меры в случае ограничения деятельности RT в Британии
  • Reuters

«Открытие новых расследований на предмет объективности подачи материалов в новостных программах канала свидетельствует о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события», — цитирует его РИА Новости

Субботин добавил, что ведомство продолжает следить за ситуацией, связанной с «чрезмерным вниманием» британского регулятора Ofcom к RT.

Ранее в Госдуме пообещали проследить за событиями вокруг RT в Великобритании в связи с открытием британским медиарегулятором Ofcom трёх новых расследований в отношении телеканала.

21 мая Ofcom заявил, что начал три новых расследования в отношении RT.

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