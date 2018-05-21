Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против RT

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Британский медиарегулятор Ofcom сообщил, что открыл три новых расследования в отношении телеканала RT.

Об этом сообщается в документе медиарегулятора.

Отмечается, что расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года, а также в отношении программы Crosstalk от 20 апреля.

В документе медиарегулятор подчёркивает, что факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение.

18 апреля стало известно, что Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.

Уточняется, что после событий в Солсбери регулятор отметил «значительное увеличение на RT числа программ», в отношении которых он считает необходимым провести «расследование как потенциальных нарушений кодекса вещания Ofcom».

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