Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против RT
Об этом сообщается в документе медиарегулятора.
Отмечается, что расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала 26 апреля и 4 мая 2018 года, а также в отношении программы Crosstalk от 20 апреля.
В документе медиарегулятор подчёркивает, что факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение.
18 апреля стало известно, что Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.
Уточняется, что после событий в Солсбери регулятор отметил «значительное увеличение на RT числа программ», в отношении которых он считает необходимым провести «расследование как потенциальных нарушений кодекса вещания Ofcom».