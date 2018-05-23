В Госдуме пообещали проследить за ситуацией вокруг расследований Ofcom в отношении RT

В Госдуме пообещали проследить за событиями вокруг RT в Великобритании в связи с открытием британским медиарегулятором Ofcom трёх новых расследований в отношении телеканала.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Мы будем внимательно следить за событиями вокруг RT в Великобритании и, соответственно, рассчитываем на то, что… данные расследования не будут поводом для охоты на ведьм, попыток свести счёты с российской компанией, работающей в Великобритании», — приводит его слова РИА Новости.

Он выразил надежду, что «никакие санкции не будут применены к компании».

«Если есть какие-то вопросы, она даст свои пояснения», — добавил Левин.

Ранее в МИД России пообещали дать ответ на открытие Ofcom расследований против RT.

21 мая Ofcom заявил, что начал три новых расследования в отношении RT.