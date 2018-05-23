В МИД России пообещали жёсткий ответ на открытие Ofcom новых расследований против RT

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Москва ответит на действия британского медиарегулятора Ofcom, открывшего три новых расследования в отношении телеканала RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не сомневаемся, что налицо очередная попытка британского регулятора ограничить деятельность российских СМИ в Великобритании. Причина очевидна — российские СМИ публикуют неудобные для официального Лондона факты под предлогом несоответствия неким стандартам», — сказала она на брифинге.

По её словам, ответ на эти действия последует.

«Я могу подтвердить, что ответ на всё это шоу и на результат этого шоу будет жёстким... Профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских средств массовой информации, которые представлены в Российской Федерации», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва вынуждена будет отвечать «в той же стилистике».

Ранее Ofcom сообщил, что открыл три новых расследования в отношении RT.

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