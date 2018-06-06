Эксперт прокомментировал заявление Меркель о невозможности возвращения России в G8

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Анастасия Румянцева
Директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв прокомментировал RT слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что возвращение к формату G8 с участием России пока невозможно.
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о невозможности возвращения России в G8
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«В последнее время в Европе звучали мысли о том, что нужно опять пригласить Россию на заседания «Большой семёрки» и сделать её таким образом «Большой восьмёркой». В этом проявляется попытка европейских оппозиционных политиков лавировать между США и Россией и каким-то образом ответить на те враждебные по отношению к Европе действия, которые предпринимаются администрацией Трампа. Но лидеры ведущих европейских государств не заинтересованы. Для Меркель принятое в 2014 году политическое решение встречаться всемером имеет принципиальное значение», — пояснил Бордачёв.

По словам эксперта, Россия также не заинтересована в возвращении в G8.

«За четыре года ситуация поменялась радикально. Тогда Россия была заинтересована в G8, сейчас это невозможно. Изменились мир, природа отношений России и Китая, возвращение в «Большую восьмёрку» уже не стоит на повестке российской политики», — заключил Бордачёв.

Ранее Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что присоединение России к G7 пока невозможно.

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