Путин рассказал, с кем из мировых лидеров отмечал свой день рождения
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«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали», — рассказал Путин.
Российский лидер также рассказал, что они выпили по рюмке водки и «нарезали какую-то колбасу».
Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин — душевный человек, но при этом надёжный партнёр.
«Это для меня очень комфортный партнёр, хороший и надёжный друг», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что власти КНР покажут Путину новый высокоскоростной поезд в рамках его визита.