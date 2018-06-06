Путин рассказал, с кем из мировых лидеров отмечал свой день рождения

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Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Си Цзиньпин является единственным из мировых лидеров, с кем он отмечал день рождения.
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров отмечал свой день рождения
  • Reuters
  • © Tyrone Siu

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали», — рассказал Путин.

Российский лидер также рассказал, что они выпили по рюмке водки и «нарезали какую-то колбасу».

Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин — душевный человек, но при этом надёжный партнёр.

«Это для меня очень комфортный партнёр, хороший и надёжный друг», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что власти КНР покажут Путину новый высокоскоростной поезд в рамках его визита.

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