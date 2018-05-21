СМИ: Власти КНР покажут Путину новый высокоскоростной поезд в рамках его визита

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Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом накануне саммита лидеров ШОС в Циндао, при этом российский лидер планирует совершить поездку в город Тяньцзинь на высокоскоростном поезде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что визит Путина в КНР начнётся 8 июня. В рамках турне президенту покажут высокоскоростной поезд.

Кроме того, во время визита намечена встреча российского лидера с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 5 июня посетит Вену.

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