СМИ: Власти КНР покажут Путину новый высокоскоростной поезд в рамках его визита

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом накануне саммита лидеров ШОС в Циндао, при этом российский лидер планирует совершить поездку в город Тяньцзинь на высокоскоростном поезде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что визит Путина в КНР начнётся 8 июня. В рамках турне президенту покажут высокоскоростной поезд. Кроме того, во время визита намечена встреча российского лидера с китайским коллегой Си Цзиньпином. Ранее стало известно, что Владимир Путин 5 июня посетит Вену.