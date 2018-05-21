СМИ: Власти КНР покажут Путину новый высокоскоростной поезд в рамках его визита
Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом накануне саммита лидеров ШОС в Циндао, при этом российский лидер планирует совершить поездку в город Тяньцзинь на высокоскоростном поезде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечается, что визит Путина в КНР начнётся 8 июня. В рамках турне президенту покажут высокоскоростной поезд.
Кроме того, во время визита намечена встреча российского лидера с китайским коллегой Си Цзиньпином.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 5 июня посетит Вену.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: