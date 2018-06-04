Лавров: Россия придаёт большое значение предстоящему визиту Путина в Китай
«Лавров заявил, что Россия придает большое значение предстоящему государственному визиту президента Путина в Китай и удовлетворена ходом нынешней подготовки (к визиту. — RT)», — отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Глава МИД Китая отметил, что российский президент посетит Китай с 8 по 10 июня.
По словам Ван И, встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина имеет большое значение для развития китайско-российских отношений.
«Мы готовы тесно сотрудничать с российской стороной, чтобы обеспечить успешный визит и добиться плодотворных результатов, которые принесут новый и сильный импульс развитию китайско-российских отношений», — говорится в сообщении.
Также Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове.