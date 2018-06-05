Эксперт оценил заявление премьера Италии о пересмотре антироссийских санкций
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«С позитивом отмечаю такие заявления, настраивают на оптимистичный лад. Это не первый случай, когда европейские руководители выступают за смягчение санкционного режима или за его отмену. Но тут приходится говорить о некоей ложке дёгтя: когда дело дойдёт до обсуждения о смягчении или снятии санкций на совете ЕС, допустим, итальянская делегация станет говорить о том, что Италия против, тогда ЕС не удастся их продлить. До этого случалось так, что были заявления со стороны политиков против санкций, но потом почему-то голосовали за. Поэтому у меня есть опасения и настороженность — как бы не сложилось как обычно», — отметил Топорнин.
По словам эксперта, у Евросоюза есть рычаги давления на каждую страну, которые они могут использовать в своих целях.
«Допустим, Конте хорохорится — он против санкций, а потом приезжает в Брюссель, а ему говорят: «Вы знаете, что долг Италии перед Евросоюзом приближается чуть ли не к нескольким миллиардам долларов?» Бюджетный дефицит превышает нормативы, ЕС оказывает серьёзную помощь, даёт возможность получать отсрочку и дополнительные кредиты. Что окажется более существенным для Конте — сказать не могу. Он будет на двух стульях», — заключил Топорнин.
Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.
24 мая сообщалось, что представители бизнеса в Италии выступают против антироссийских санкций.