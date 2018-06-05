Эксперт оценил заявление премьера Италии о пересмотре антироссийских санкций

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте о том, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

«С позитивом отмечаю такие заявления, настраивают на оптимистичный лад. Это не первый случай, когда европейские руководители выступают за смягчение санкционного режима или за его отмену. Но тут приходится говорить о некоей ложке дёгтя: когда дело дойдёт до обсуждения о смягчении или снятии санкций на совете ЕС, допустим, итальянская делегация станет говорить о том, что Италия против, тогда ЕС не удастся их продлить. До этого случалось так, что были заявления со стороны политиков против санкций, но потом почему-то голосовали за. Поэтому у меня есть опасения и настороженность — как бы не сложилось как обычно», — отметил Топорнин.

По словам эксперта, у Евросоюза есть рычаги давления на каждую страну, которые они могут использовать в своих целях.

«Допустим, Конте хорохорится — он против санкций, а потом приезжает в Брюссель, а ему говорят: «Вы знаете, что долг Италии перед Евросоюзом приближается чуть ли не к нескольким миллиардам долларов?» Бюджетный дефицит превышает нормативы, ЕС оказывает серьёзную помощь, даёт возможность получать отсрочку и дополнительные кредиты. Что окажется более существенным для Конте — сказать не могу. Он будет на двух стульях», — заключил Топорнин.

Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России.

24 мая сообщалось, что представители бизнеса в Италии выступают против антироссийских санкций.