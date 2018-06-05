Япония направит группу дипломатов в Сингапур для сбора информации о саммите США и КНДР

Правительство Японии планирует направить в Сингапур группу дипломатов для сбора информации о предстоящей там встрече американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу.

«Мы намерены приложить все силы к сбору и анализу информации о первой встрече руководителей США и Северной Кореи», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп не планирует пускать лидеров Южной Кореи и Японии на саммит США и КНДР.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.