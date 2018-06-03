Мэттис прокомментировал ситуацию с предстоящими переговорами с КНДР
Об этом сообщает Associated Press.
«Мы твёрдо привержены дальнейшему укреплению нашего оборонного сотрудничества как наилучшего средства для сохранения мира», — сказал он.
По словам главы Пентагона, союзники США должны оставаться бдительными.
Ранее Мэттис назвал условие для ослабления давления на КНДР.
1 июня СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп не планирует пускать лидеров Южной Кореи и Японии на саммит США и КНДР.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.