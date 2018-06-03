Мэттис прокомментировал ситуацию с предстоящими переговорами с КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о важности оборонного сотрудничества США с Японией и Южной Кореей, которое даёт возможность вести переговоры с КНДР с позиции силы.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы твёрдо привержены дальнейшему укреплению нашего оборонного сотрудничества как наилучшего средства для сохранения мира», — сказал он.

По словам главы Пентагона, союзники США должны оставаться бдительными.

Ранее Мэттис назвал условие для ослабления давления на КНДР.

1 июня СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп не планирует пускать лидеров Южной Кореи и Японии на саммит США и КНДР.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.