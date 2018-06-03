Мэттис назвал условие для ослабления давления на КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после того, как сделает шаги к денуклеаризации.

«КНДР может рассчитывать на ослабление давления только после того, как предпримет меры по проверяемой и необратимой денуклеаризации», — приводит слова главы Пентагона The Telegraph.

Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции заявил, что денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.